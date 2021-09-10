Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin"

Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 'Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, daire amirleri, muhtarlar ve okul müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği istişare toplantısında ilçedeki kurumsal yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, daire amirleri, muhtarlar ve okul müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği istişare toplantısında ilçedeki kurumsal yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Kolsuz, "Eğitimin aksamaması için korona virüs belirtileri olan çocukları okula göndermemeleri ve saklamamalarını rica ediyorum. " dedi.

İstişare toplantısında ilçeye yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, " Temel Eğitim Mahallesinde Orman ve Hazine arasındaki arsa takası yapıldı. Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü yer tahsisi yapıldı. Proje çalışmaları bizzat ihtiyaçlar doğrultusunda yapılıyor. Şuan Cumhurbaşkanımız masasında onay bekliyor. En kısa zamanda ihaleye çıkacaktır. Kamu kurumlarımızın yeni binalara ihtiyacı var. Halk Eğitim Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün fiziki yapıları yetersiz yeni binalara ihtiyacımız var. Kütüphanemizin geliştirilmesi gerekiyor. Geçen seneden bu yana hiç kitap artışı olmamış. Kütüphanemizin içeriğini artırmamız ve ziyaretçi sayısını artırmamız gerekiyor " dedi.

"Çok huzurlu bir ilçe"

Kumluca'nın huzurlu bir ilçe olduğunu belirten Kolsuz, "Kumluca çok huzurlu bir ilçe. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız kadın cinayetinin dışında asayiş olarak toplumda infial oluşturan ciddi bir olay yaşamadık. Çok huzurlu bir ilçe de yaşıyoruz. Köy ziyaretlerimizde çoğu köylerde olduğu gibi kahvehane olmaması beni çok şaşırtmıştı. Çoğu üniversitelerde araştırılacak, tezlere konu olacak bu durum diye konuştu.

"Bilgilendirme sunumu izletti"

Kaymakam Uğur Kolsuz, İzmir'de Vali yardımcısıyken Singapur ziyaretinde hazırladığı bilgilendirme sunumunu izletti. Kaymakam Uğur Kolsuz, katılımcılara, Singapur'un birleşme talebi Malezya tarafından kabul edilmemesi ve kendi başının çaresine bakarken nasıl ayakta kaldığını anlattı. Kaymakam Kolsuz, izde Singapurluların ülke yönetimindeki kuralları ve yönetim şeklinden dersler alarak yönetim anlayışımıza zenginleştirebiliriz dedi.

"Korona belirtisi olan çocukları okula göndermeyin"

Eğitimin aksamamasına önem verdiklerini belirten Kolsuz, "Eğitimin aksamaması için korona virüs belirtileri olan çocukları okula göndermemeleri ve saklamamalarını rica ediyorum. Eğitimin kesintisiz devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

"Okul çevrelerinde önlem"

Toplantının son bölümünde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından okul ve trafik güvenliği hakkında bilgi verildi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü İrfan Kulaksız, "Okul önlerinde trafik güvenliğini sağlıyoruz. İlgili birimlerimiz okul çevresinde gerekli tedbirler alıyorlar. Özellikle yabancı madde kullanımı bakımından en süt seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Okul idarecileri olarak sizlerinde bu konuda yardımcı olmanız lazım. Okul etrafında dolaşan okul ile işi ve alakası olmayan kişileri mutlaka bizlere anında bildirmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 'Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin'
Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: 'Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:13:57. #1.15#

title