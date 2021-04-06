Son dakika haberi | Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi
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Son dakika haberi | Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına sayılı günler kala polis adayları hazırlık kursları başlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına sayılı günler kala polis adayları hazırlık kursları başlatıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda, Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Aslan'ın eşliğinde mülakatlara hazırlanan polis adayları, fiziki yeterlilik sınavından geçerli puan alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Mülakat gününe kadar en iyi seviyeye gelebilmek için çalışıyorlar"

Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'un onayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gençlere kurslarını açtıklarını belirterek " Yaklaşık iki aydır devam eden kurslarımıza 45 tane bay ve bayan öğrencimiz katılıyor. Mülakattan tam puan almak isteyen adaylar, mülakat gününe kadar en iyi seviyeye gelebilmek için çalışıyorlar. Çalıştıkça daha iyi sonuçlar alıyoruz. İnşallah hayalleri gerçek olur ve bundan sonra vatanımıza, milletimize asker, polis olarak hizmet ederler " diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi | Kumluca'da polis adayları için kurs düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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