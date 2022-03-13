Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı son noktayı koydu; Siloa Yazıtı kanunen verilemez

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti sırasında gündeme geldiği iddia edilen Siloa Yazıtı'nın İsrail'e verileceği bilgisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca doğrulanmadı. DHA'nın sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi, söz konusu eserin yurt dışına çıkarılmasının kanunen mümkün olmadığını söyledi.

İsrail medya kuruluşu Zman Yisrael, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyareti sırasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Siloa'nın İsrail'e iade edileceğinin kabul edildiğini iddia etti. İddiayı ismini vermediği bir İsrailli yetkiliye dayandıran gazete; haberinde 2 ülke arasındaki yumuşamanın karşılığı olduğu vurgusunu yaptı.

"Bir ülkeden bir eser, yasa dışı çıkmış bulunuyorsa; bunun örneklerini 2019 yılında Çin ve Irak ile yaşadık, yeni dosyalara da yakında hep birlikte şahit olacağız, muhatap ülke olarak bunu talep bile etmeden UNESCO 1970 'Kültür Varlıklarının Yasadışı İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesine İlişkin Alınacak Tebdirlere Dair Sözleşme' gereği derhal ilgili ülkesiyle irtibata geçiyoruz. Türkiye, kültür varlıklarının korunmasında uluslararası iş birliğine büyük önem vermekte; çeşitli projelerin içinde yer almaktadır. Ancak Türkiye'nin değerlendirebileceği bu proje ve tekliflerin yasal olarak müzelerine kazandırılmış ve hem döneminde hem bugün devlet malı olarak korunan bir eserin başka bir ülkeye verilmesini kapsaması düşünülemez."