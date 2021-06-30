Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilimler tarihi alanında dünyanın önemli otoritelerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i, vefatının üçüncü yılında andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilimler tarihi alanında dünyanın önemli otoritelerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i, vefatının üçüncü yılında andı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı eşsiz çalışmalarla ülkemizin yetiştirdiği dünyanın sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, vefatının üçüncü yılında tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı - Haberler
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