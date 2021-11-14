ÇANAKKALE - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında konuştu

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin dökü-drama tarzında çekildiğini belirterek, "Bu tarz belgeseller eğitici ve akılda kalıcı oluyor. Gelecek nesillere geçmişle ilgili dokümantasyonun aktarılması açısından da çok başarılı." dedi.

Bakan Ersoy, Çanakkale Troya Müzesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldiği programa katıldı.

Belgeselde emeği geçen herkesi kutlayan Ersoy, belgeselin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dökü-drama tarzında çekildiğini belirtti.

Ersoy, "Böyle dökü-drama tarzında çekilen belgeseller eğitici ve akılda kalıcı oluyor. Gelecek nesillere geçmişle ilgili dokümantasyonun aktarılması açısından da çok başarılı." diye konuştu.

Filmin gösterildiği Troya Müzesi'nin yeni nesil müzelerden biri olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Sadece eser sergileme değil, dijitalin de yoğun şekilde kullanıldığı, hem mimarisi hem tekniği açısından farklı müzeler bunlar. Avrupa'da yılın müzesi seçilerek ilk ödülü bu şekilde aldı. Time dergisi tarafından dünyada gezilmesi gereken 100 yer arasında gösterildi. Bu açıdan bakıldığında da çok başarılı bir müzemiz. Ziyaretçi sayısı çok hızlı şekilde yükseliyor. Pandemi sonrası ziyaretçi sayısında rekorlar kıracağını düşündüğümüz bir müze."

"Bu savunma, kara savaşlarının kaderini değiştirdi"

Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin yapımcısı Nihal Ağırbaş da Ezineli Yahya Çavuş'un 25 Nisan 1915'te yaptığı savunmayla Çanakkale kara savaşlarının kaderini değiştiren bir isim olduğunu ifade etti.

Yahya Çavuş'un 25 Nisan sabahı 200 Türk askeriyle yaklaşık 3 bin İngiliz askerine karşı ciddi bir savunma gerçekleştirdiğini belirten Ağırbaş, "Bu savunma, kara savaşlarının kaderini değiştirdi. Bu savunmanın ardından Ertuğrul Koyu'na demirleyen İngiliz gemisindeki subay 'Öyle yoğun bir ateş altındaydık ki karşımızda bir tümen var zannettim oysa 200 kişiydi' demiş." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, belgesel projesine 2019'un Aralık ayında başladıklarını, tarih araştırmasının ardından önemli bir sinema seti kurarak çekimleri yaptıklarını söyledi.

"Milletler büyük evlatlarla nefes alıyorlar" ifadelerini kullanan Ağırbaş, Yahya Çavuş gibi bir kahramanın hayatını filme almanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.