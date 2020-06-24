Son dakika haberi! Kulp Belediyesi haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ilaçlama ekipleri, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, ilçede ipek böceği üretiminin ilaçlamayı geciktirdiğini, koza alımlarından hemen sonra ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. İlaçlama çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini aktaran Gözlet, "İlaçlama çalışmalarında araç, ULV cihazları, holder, sırt atomizerleri ve sırt pompalarını kullanan ekipler ilçe merkezinde cadde, sokak, mesire alanları, parklar, bodrum katları, çöp toplama alanları ve kanallarda ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi. Kaynak: AA