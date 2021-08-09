Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı

Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, döşeme ve zemin kaplaması üretimi yapılan, şu an kullanılmayan fabrikanın hurda malzemelerinin bulunduğu deposunda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, döşeme ve zemin kaplaması üretimi yapılan, şu an kullanılmayan fabrikanın hurda malzemelerinin bulunduğu deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay anında fabrika deposunda oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Yangın saat 17.30 sıralarında Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde döşeme ve zemin kaplama üretimi yapılan ve şu an kullanılmayan fabrikanın deposunda meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yanan hurda zemin kaplama ürünlerinin bulunduğu depo yangınına su ve köpük sıkarak müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili Sakarya'da hurdacılık yapan ve fabrikaya girdikleri tespit edilen 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Şu anda boş olan ve kullanılmayan zemin kaplama ve döşeme malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapıyor. Yangına neden oldukları şüphesi üzerine Sakarya'da geri dönüşüm işi yaptıkları belirlenen ve fabrikaya giren 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı." dedi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı
Son dakika haberi | Kullanılmayan fabrikanın deposunda yangın çıktı: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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