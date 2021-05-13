Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
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Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı

Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir çiftlik evinde 15 kişiyi kumar oynarken yakalayan Kula İlçe Jandarma ekipleri, bu kez de bir kıraathanenin arka bahçesinde kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir çiftlik evinde 15 kişiyi kumar oynarken yakalayan Kula İlçe Jandarma ekipleri, bu kez de bir kıraathanenin arka bahçesinde kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Bir önceki kumar baskınında 67 bin 290 TL ceza uygulayan jandarma ekipleri, bu kez de toplam 59 bin 274 TL ceza uygulanmak üzere tutanak tanzim etti.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinin akşam saatlerinde, Kula'ya bağlı kırsal Çarıkballı Mahallesi'nde T.A.(51)'ya ait kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu kısa sürede organize olan jandarma ekipleri, bölgeye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında kıraathane sahibi T.A. ile 8 kişiyi kumar oynarken, 6 kişiyi de kumar oynayanların yanında yancılık yaparken yakaladı. Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, 156 adet iskambil kağıdına ve 1 adet yaz boz kağıdına el koydu. İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kıraathane sahibi T.A.(51) ile G.A.(47), F.C.(39), N.U.(66), Ş.A.(54), S.C.(34), H.Ö.(34), H.G.(48) ve N.P.(39)'ye kumar oynamaktan kişi başı bin 336 TL'den toplamda 12 bin 24 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Ayrıca kumar oynarken yakalanan 9 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 28 bin 350 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

Yancılık yaparken ceza yediler

Öte yandan kumar oynayan 9 kişinin yanında yancılık yaparken yakalanan R.A.(46), T.P.(49), H.C.(32), S.Y.(61), G.K.(51) ve M.I(59) isimli şahıslara da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150'şer TL'den, toplam 18 bin 900 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. Toplam 15 kişiye, hem kumar oynamaktan, hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 59 bin 274 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiş oldu. - MANİSA

Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı
Son dakika haberi: Kula İlçe Jandarma'dan bir kumar baskını daha: 15 kişi kumar oynarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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