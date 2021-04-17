Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
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Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Polis, Vefa Sosyal Destek Grubu ve zabıta iş birliğindeki çalışma kapsamında market, paket servisi yapan lokantalar, fırınlar, oteller ile cadde, sokak ve kontrol noktalarında alınan tedbirler denetlendi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru denetleme sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın talimatı gereği hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulup uyulmadığı noktasında denetlemelerde bulunduk. Kapalı olan iş yerlerinin ve konaklama tesislerinin talimatlara uyup uymadığını kontrol ettik. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak inşallah el birliğiyle bugünleri aşacağız."

Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi
Kula'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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