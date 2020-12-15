Son dakika haberi | Köy muhtarı Covid-19'dan hayatını kaybetti
15.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köy muhtarı Azmi Öztürk korona virüs tedavisi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köy muhtarı Azmi Öztürk korona virüs tedavisi görmüş olduğu hastanede hayatını kaybetti.
Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk bir süre önce korona virüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan muhtar Azmi Öztürk korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı