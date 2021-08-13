Son dakika haberi! Köy halkı ve itfaiyeciler yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdiler

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saman deposunda çıkan yangında 5 bin saman balyası yanarken, alevlerin evlere ve meyve ekili alanlara sıçramaması için köy halkı ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.