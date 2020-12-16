Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi

16.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:18

Son dakika gündem haberine göre Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19 nedeniyle Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Koç, ailesinin isteği üzerine akşam saatlerinde ambulansla önce Erzincan'a, oradan da ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

MHP'nin Gümüşhaneli MYK Üyesi Akın Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koç'un tedavisinin, ailesinin isteği üzerine Ankara Şehir Hastanesinde devam edeceğini belirtti.

Koç'un bir an önce sağlığına kavuşması için duacı olduklarını vurgulayan Üstün, "Genel merkezimiz ve liderimiz kendisinin sağlığıyla yakından ilgileniyor. Kısa süre içerisinde tekrardan sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi
Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi
Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi
Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akın Üstün (MHP MYK Üyesi)

İlgili Haberler

Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve, yaşamını yitirdi
Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi görürken doğum yapan Merve, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Nilgün Belgün Farah Zeynep Abdullah
Spor Çağdaş Atan Yılmaz Vural Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:18:45. #1.15#
title