Son dakika gündem: GÜMÜŞHANE - Kovid-19 tedavisi gören Söğütlü Belediye Başkanı Koç, Ankara'ya sevk edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19 nedeniyle Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Koç, ailesinin isteği üzerine akşam saatlerinde ambulansla önce Erzincan'a, oradan da ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

MHP'nin Gümüşhaneli MYK Üyesi Akın Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koç'un tedavisinin, ailesinin isteği üzerine Ankara Şehir Hastanesinde devam edeceğini belirtti.

Koç'un bir an önce sağlığına kavuşması için duacı olduklarını vurgulayan Üstün, "Genel merkezimiz ve liderimiz kendisinin sağlığıyla yakından ilgileniyor. Kısa süre içerisinde tekrardan sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akın Üstün (MHP MYK Üyesi)