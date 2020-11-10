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Son dakika haberi: Koronavirüsü hiçe sayıp, yol ortasında halay çekenlere gözaltı

10.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:47
Son dakika haberi: Koronavirüsü hiçe sayıp, yol ortasında halay çekenlere gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de, araçları ile trafiğe kapattıkları yolda halay çeken gruptaki 2 kişiye, 2 bin 328 lira para cezası uygulandı.

MERSİN'de, araçları ile trafiğe kapattıkları yolda halay çeken gruptaki 2 kişiye, 2 bin 328 lira para cezası uygulandı.

Olay, geçen 8 Kasım'da merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yaşandı. Otomobili ile düğün konvoyunun önünde ilerleyen sürücü, aracını yolun ortasına durdurup, trafiği kesti. Konvoyda bulunan diğer araçlardan inenler de çalınan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Arkalarında biriken araçların kornalarına aldırmadan eğlenmeyi sürdüren grup, koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, 'yorumsuz' notu ile sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, 2 aracın plakasını belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAraç sahipleri, sisteme kayıtlı olan adreslerinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Araç sahibi 2 kişiye 'trafiği kapatarak trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 264'er, 'maske takmamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamak' suçundan 900'ar TL olmak üzere, toplam 2 bin 328 lira idari para cezası kesildi.


Son dakika haberi: Koronavirüsü hiçe sayıp, yol ortasında halay çekenlere gözaltı
Son dakika haberi: Koronavirüsü hiçe sayıp, yol ortasında halay çekenlere gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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