Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

27.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:04
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... Cengiz ÇOBAN / KORANAVİRÜS nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Cengiz ÇOBAN/ KORANAVİRÜS nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Eryılmaz, için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Medeniyet Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Gülfettin Çelik, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Dua ve helallik alındıktan sonra Eryılmaz Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Cenaze katılan Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer "Bilal hoca benim eski bir dostumdu. Uzun yıllar beraber çalıştık. Akademik çalışmalarımız birbirine yakınlık gösteriyordu. Ani ölümü epey bir üzdü. Allah rahmet eylesin" dedi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise, "Bir akademisyen olarak bir insan olarak önemli bir hocamızdı. Öğrenci yetiştirmede hem teorik hem de pratik bilgi uygulanmasında çalışmalar yaptı. Unutulmayacak bir hocamızdı" diye konuştu.

Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Koronavirüsten vefat eden Prof. Dr. Bilal Eryılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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