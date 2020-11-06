Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı

06.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:25
Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin ismini vermeyerek zorluk çıkardığı ileri sürülen kişi hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimler, Kula'da da sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapılan denetimlerde koronavirüs önlemlerine uymadıkları tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanırken, bu süreçte, ilçede ilk kez bir vatandaş hakkında koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyona uymadığı ve temaslı olduğu kişilerin isimlerini vermediği için adli işlem başlatıldı. 14 gün karantinada kalması gereken N.T.'ni buna uymaması ve filyasyon ekibine güçlük çıkarması üzerine Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından N.T. hakkında, 'toplum sağlığını etkileyecek salgın hastalık kurallarına uymamak' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Kula Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. N.T.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı
Kadın doktoru 7 yıldır taciz eden sanık hakkında dava açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Yasemin Allen Oktay Kaynarca
Spor Falcao Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Kasım Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen izolasyona uymayınca hakkında dava açıldı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 18:31:40. #1.14#
title