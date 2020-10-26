Tartıştığı damadı tarafından başından vurulan kayınpeder öldü

Konya'da Mehmet D., şiddet gördüğü için babasının evine yerleşen eşini eve getirmek için ısrarda bulundu. Bu nedenle Mehmet D. ile Baba Barış Mıngır arasında tartışma çıktı. İkili arasında tartışma büyürken Mehmet D., kayınpederini başından vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mıngır kurtarılamadı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D., kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'taki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmesi için ısrarda bulundu. Bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında dün sabah saatlerinde tartışma yaşandı.

KAYINPEDERİNİ BAŞINDAN VURDU

Dün akşam saatlerinde annesi İsmidal D. ile 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D., eşinin babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D., kayınpederinin başına silahla ateş etti.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanan olay polis ekiplerine bildirilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mıngır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL DAMAT VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alındı. Öte yandan Mehmet D'nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun