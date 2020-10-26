Tartıştığı damadı tarafından başından vurulan kayınpeder öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tartıştığı damadı tarafından başından vurulan kayınpeder öldü

26.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:40
Tartıştığı damadı tarafından başından vurulan kayınpeder öldü

Konya'da Mehmet D., şiddet gördüğü için babasının evine yerleşen eşini eve getirmek için ısrarda bulundu. Bu nedenle Mehmet D. ile Baba Barış Mıngır arasında tartışma çıktı. İkili arasında tartışma büyürken Mehmet D., kayınpederini başından vurdu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mıngır kurtarılamadı.

Bir süre önce cezaevinden çıkan 21 yaşındaki Mehmet D., kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'taki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmesi için ısrarda bulundu. Bunun üzerine Mehmet D. ile Mıngır arasında dün sabah saatlerinde tartışma yaşandı.

KAYINPEDERİNİ BAŞINDAN VURDU

Dün akşam saatlerinde annesi İsmidal D. ile 13 yaşındaki kardeşi H.D'yi de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D., eşinin babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D., kayınpederinin başına silahla ateş etti.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanan olay polis ekiplerine bildirilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mıngır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL DAMAT VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet D, kardeşi H.D. ile annesi İsmidal D. gözaltına alındı. Öte yandan Mehmet D'nin eşinin, gördüğü şiddet nedeniyle babasının evinde kaldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Hadise Burak Özçivit Aras Bulut İynemli Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Yücel İldiz İsmail Kartal Arda Kardeşler
Daha Fazla Sabah İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı damadı tarafından başından vurulan kayınpeder öldü - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 14:40:55. #1.15#
title