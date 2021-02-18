Son dakika haberi... Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberi... Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

18.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:40
Son dakika haberi... Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberler: KONYA'da, hazırladıkları 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjanı markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmek isteyen 9 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

KONYA'da, hazırladıkları 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjanı markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmek isteyen 9 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 bini sıvı 53 bin kilo deterjan ile 4 bin 730 boş deterjan ambalajı ele geçirdi. Polis, şüphelilerin deterjanları markalaşmış firmaların ambalajlarıyla piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi. Operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. İş yeri sahibi Ali K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.?


Son dakika haberi... Konya'da 'sahte deterjan' operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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