Son dakika haberi! Kocasıyla dans ettikten 24 saat sonra yine kocası tarafından öldürülen kadına son veda Son dakika 3. sayfa haberi... Kocasıyla dans ettikten 24 saat sonra yine kocası tarafından öldürülen kadına son veda Ağabeyi gözyaşları içerisinde tabutu taşırken, kızı 'anne' diyerek feryat etti Eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen kadın, bugün toprağa verildi Antalya'nın Serik...

Kocasıyla dans ettikten 24 saat sonra yine kocası tarafından öldürülen kadına son veda

Ağabeyi gözyaşları içerisinde tabutu taşırken, kızı 'anne' diyerek feryat etti

Eşi tarafından boynundan, karnından ve kollarından bıçaklanarak öldürülen kadın, bugün toprağa verildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün kocası tarafından öldürülen 7 çocuk annesi 37 yaşındaki Dudu Çağın için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey gözyaşları içerisinde kardeşini mezarlığa götürürken, genç kadının kızı ise 'anne' diyerek feryat etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Çağın ile eşi Dudu Çağın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın'ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Genç kadın için Yazır Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, ağabeyi İsa Kara, çocukları, akrabaları ve yakınları katıldı. Aynı zamanda törende Metin Çağın'ın babası Hüseyin Çağın'da yer aldı. Duaların ve cenaze namazının ardından tabutu taşımak için en ön sırada yer alan ağabey İsa Kara, gözyaşları içerisinde kardeşini mezarlığa götürdü. 'Anne' diyerek gözyaşlarına boğulan Dudu Çağın'ın kızı ise yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 7 çocuk annesi Dudu Çağın, dualar eşliğine toprağa verildi. Metin Çağın'ın cinayetten hemen sonra babasını arayarak, "Seni seviyorum baba" dediği öğrenildi.

Kızlarının düğününde son dans

Öte yandan çiftin kızlarının düğünü için dün bir araya gelip dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli Metin Ç.'nin eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi. Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından çalan slow müzik eşliğinde kocası Metin Ç. dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu. Metin Ç.'nin eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA