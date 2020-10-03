Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı
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Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı

03.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:20

Antalya'nın Alanya ilçesindeki evde eşini öldüresiye döven koca, komşuların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmadı. Polis ekipleri eve balkondan girerek cani kocayı etkisiz hale getirdi. Polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Halime O. ve eşi Recep O. yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısı çaldı ancak açan olmadı.

POLİSLER BALKONDAN İÇERİ GİRDİ

Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınan ardından ekipler, 1'inci kattaki evin balkon içeri girdi. Polis Halime O.'yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı

CANİ KOCA POLİSE DİRENEREK TEHDİTLER SAVURDU

Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen Recep O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep O. 'Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı

DAHA ÖNCE DE DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Recep O. daha önce de eşine defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi. Talihsiz kadın ise tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.

TALİHSİZ KADININ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin etkisiz hale getirdiği kocanı tehditler savurarak direndiği ve talihsiz kadının kanlar içinde çaresizce beklediği anlar yer aldı.

Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (14)
TROY: ortadoğuda normal böyle şeyler. koca serbet bırakılacak.
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SAHİN: İnsanların psikolojisi iyice bozuldu çaresizlikten işsizlikten kadına yada karısına mahcup olma duygusundan cinnet geçirmeye başladı.Bende yaşadım zamanında ekmek alacak param yoktu eve girmemek için meedivende otururdum eşim çok anlayissizdi sürekli konuşurdu sürekli konuşurdu nasıl adamsın ne biçim erkeksin git para bul nerden bulursan bul rencide edicek ne varsa yani.bir gün dayanamadım sus artık dedim yeter dayanamıyorum yani psikolojik şiddete daha fazla dayanamadım.ve şiddet uyguladım.sonrada kendimi balkondan attım.4 ncü kattan bir kaç kirikla kurtuldum.hastaneden çıktım geldim bu sefer psikolojik şiddet daha da arttı.bir türlü durmadı çok şükür boşandık kurtuldum .şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç ben ise ev aldım araba aldım isim açıldı.Yanindemem şu zorlamayın olmuyorsa bırakın.siddet gerçekten çözüm değil
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DARENDELİ 44: Devlet işini yapamıyor arkadaş. Bunu gece gündüz O basacağını dediği karakolda 1 ay işkence çektirecekler. Sonra kendini asıp ölecek. Ne mahkemesi. ne Hastanesi.
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