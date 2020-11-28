Son dakika haberi... Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
28.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:50
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız