Son dakika haberi... Kocaeli'de sel sularıyla dolan evler kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle 60 ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle 60 ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ulus Mahallesi 2147 sokak üzerinde sel meydana geldi. Sel suları sokak üzerinde bulunan 7 binanın bahçesine ve bodrum katına dolarak evlere zarar verdi. Meydana gelen selin ardından bir çok evin içerisi çamurlu suyla dolarak içeride bulunan mobilyalar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel suları dolan yaklaşık 60 hanede maddi hasar meydana geldi. Yağmurun durmasının ardından ise mahallede bir araya gelen çocuklar, ellerine süpürgeleri alarak yolları ve su baskını yaşanan evleri temizleye başladı. Vatandaşlar, daha önce de bu tarz su baskınları yaşandığını ve mağdur olduklarını söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı