Son dakika haberi: Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı

Son dakika haberi: Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilk müdahaleyi sağlıkçıların yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilk müdahaleyi sağlıkçıların yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

Dilovası Devlet Hastanesinin arkasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sağlık çalışanları, itfaiyeye haber verdikten sonra hastanedeki yangın söndürme tüplerini alarak alevlere müdahale etti.

Sağlıkçıların erken müdahalesiyle alevlerin yayılması önlendi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Antalya'da Zeytinpark'ta ormanlık ve çalılık alanda yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Cem Yılmaz Kartal Tibet
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Cedi Osman Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 23:19:05. #1.15#

title