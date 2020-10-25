Son dakika haberi | Kocaeli'de mutfakta çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
25.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:16
Son dakika haberler: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ocakta unutulan yemekten çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Balkan Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında Ali Demirci'ye ait evin mutfağında ocakta unutulan tencere alev aldı.
Yangında oluşan yoğun dumandan etkilenen Demirci, Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal