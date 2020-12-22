KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:11

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertuğruloğlu, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ertuğruloğlu, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Ertuğruloğlu, fotoğrafları çok anlamlı ve etkileyici bulduğunu belirterek, fotoğraflar için emek veren AA foto muhabirlerini tebrik etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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