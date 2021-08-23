KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Bakanlar Kurulu tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çeşitli siyasilerin pasaportlarını iptal etti.