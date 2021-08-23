KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Bakanlar Kurulu tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çeşitli siyasilerin pasaportlarını iptal etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Bakanlar Kurulu tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve çeşitli siyasilerin pasaportlarını iptal etti.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş'ın açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal edileceğini duyurmuştu. Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Bakanlar Kurulu'nun "KKTC Bakanlar Kurulu'nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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