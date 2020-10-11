Son dakika haberi... KKTC Ana Muhalefet Lideri Erhürman: Zor bir seçim dönemini geride bıraktık
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Son dakika haberi... KKTC Ana Muhalefet Lideri Erhürman: Zor bir seçim dönemini geride bıraktık

11.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:42
Son dakika haberi... KKTC Ana Muhalefet Lideri Erhürman: Zor bir seçim dönemini geride bıraktık

Son dakika dünya haberi... KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş ile birlikte oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş ile birlikte oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa açıklama yapan Erhürman, "Çok zor bir seçim dönemini geride bıraktık" dedi. Erhürman, bugünkü seçimin 'Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyması gereken bir seçim' olduğunu vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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