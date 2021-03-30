Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı
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Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı

Son dakika haberler: Kızılay Malatya Şubesi tarafından, 'Bir şehit bir çocuk' projesi kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk mahallesinde öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

Kızılay Malatya Şubesi tarafından, 'Bir şehit bir çocuk' projesi kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk mahallesinde öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

Kızılay Malatya Şubesi ile Kızılay Malatya Gençlik Kolları tarafından yürütülen 'Bir şehit, bir çocuk' projesi kapsamında öğrencilere giysi yardımları sürüyor. Kuluncak ilçesine bağlı İlisuluk Mahallesinde bulunan Şehit Yalçın Gürbüz İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, burada eğitim gören öğrencilerle hem eğlenceli saatler geçirdi, hem de öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Genç Kızılay Şube Başkanı Furkan Dermanbey ve gönüllüleri ile birlikte Kuluncak ilçesinde olduklarını ifade ederek, "Çok güzel zaman geçirdik. Burada öğrencilerimize hediyeler dağıttık. Tüm ilçelerimizde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Amacımız öğrencilerimize Türk Kızılay'ını daha iyi anlatmak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kuluncak İlçe Başkanı Mehmet Mustafa Kılıç'da Kızılay'a ilçelerinde böyle bie etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti. - MALATYA

Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı
Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı
Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı
Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı
Son dakika haberi | Kızılay'dan öğrencilere kıyafet yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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