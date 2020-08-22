Son dakika haberi... Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, 'Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır' dedi
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Son dakika haberi... Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, 'Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır' dedi

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da otobüs durağında bekleyen H.Ş.'nin (14), cebindeki cep telefonunu alıp kaçan İsa Aslan (22), güven timlerince bir apartmanın yangın merdiveninde yakalandı.

Son dakika haberi... Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, 'Cezalar bizi yıldıramaz, yıpratır' dedi
22.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:00

ADANA'da otobüs durağında bekleyen H.Ş.'nin (14), cebindeki cep telefonunu alıp kaçan İsa Aslan (22), güven timlerince bir apartmanın yangın merdiveninde yakalandı. Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tutuklanan Aslan, adliyeye sevk edildiği sırada "Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır" dedi. 

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. Annesiyle birlikte otobüs durağında bekleyen H.Ş. adlı kız çocuğunun cebindeki cep telefonu, arkadan yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden çocuk, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Kovalamacayı gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevrede arama başlatan ekipler, bir apartmanın yangın merdivenine saklanan şüpheliyi, yakaladı. Üzerinden çalınan cep telefonu çıkan şüphelinin İsa Aslan olduğu belirlendi. Aslan'ın daha önce Kuruköprü Mahallesi'nde de başka bir kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Aslan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır" dedi.  Aslan, mahkemece tutuklandı.

Kız çocuğunun şüphelinin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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