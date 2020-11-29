Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

29.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:13
Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Son dakika habere göre BURSA'da, kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı.

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu
Dışarıdan eve gelen anne ve baba, 17 yaşındaki kızlarını korkunç halde buldu

Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada
Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada
Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

İlgili Haberler

Denizli'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan gence 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı
Denizli'de kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan gence 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar
Son dakika haberi: ERZİNCAN/KARS - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi: ERZİNCAN/KARS - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Garo Paylan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:14:26. #1.15#
title