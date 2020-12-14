Son dakika haberi: Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek
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Son dakika haberi: Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek

14.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:52
Son dakika haberi: Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek

Son dakika haberlerine göre KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Bütçe Görüşmelerinde HDP'lilere yönelik terör suçlamalarını Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler destekledi.

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Bütçe Görüşmelerinde HDP'lilere yönelik terör suçlamalarını Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler destekledi.

Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, TBMM bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle arasına mesafe koymayanlara yönelik söylemiş olduğu kelimeleri Şehit Aileleri ve Gaziler olarak desteklediklerini söyledi.

Öte yandan Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Temsilcisi Bahattin Kaya, "Bakan Soylu'nun PKK ve HDP ile ilgili yaptığı konuşmaları sonuna dek destekliyorum" dedi.

Bakan Soylu'nun anlattıklarını bir terör gazisi ve bölgede görev yapmış birisi olarak çok iyi anladığını ifade eden Kaya, "Bakan Soylu'nun terör hakkındaki değerlendirmelerini en iyi anlayanlardan birisiyim. Gazi mecliste bulunan HDP milletvekillerinin bütçe görüşmelerinde ellerindeki pankartlarla güya masum insanların öldürüldüğünün anlatılması ve meclis kürsüsünde söze başlamadan önce cezaevinde bulunan eş başkanlarına teşekkür etmeleri ve PKK'ya yardım yataklık suçundan öldürülen insanlara rahmet dilemeleri şehit yakınları ve gazileri incitmektedir" diye konuştu.

HDP'nin PKK'ya destek vermekte olduğunu anlatan Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sözde Kürt halkının haklarını savunan HDP, PKK'ya destek vermektedir. Bir gazi olarak diyorum ki; Devletim bana görev verirse aynı şekilde vatanın birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü için Güneydoğu ve vatanın her köşesinde mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz." - KIRŞEHİR

Son dakika haberi: Kırşehirli şehit aileleri ve gazilerden Bakan Soylu'ya destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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