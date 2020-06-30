Son dakika haberi | Kırklareli'nde sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor Son dakika haberleri: Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Kırklareli'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için dere ve göllerin yolunu tutuyor.

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Kırklareli'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için dere ve göllerin yolunu tutuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmayan çocuklar, sıcak havanın etkisiyle kendilerini serinleyebilecekleri gölgelik alanlara, dere ve göllerin serin sularına bırakmaya başladı.

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu kentte Şeytan Dere'ye giden çocuklar, günün büyük bölümünü yüzerek geçiriyor.

Çocuklardan Doğan Şentürk, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için derede serinlemeye çalıştıklarını belirterek, "Derede hem serinliyoruz hem de arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak eğleniyoruz." dedi.

Kaynak: AA