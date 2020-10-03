Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı
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Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı

03.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:50

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi yaralandı.

Berat A. (18) idaresindeki 60 TZ 666 plakalı lüks otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kırıkköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.İ'ye çarptı.

M.İ, olay yerinde öldü, sürücü ile araçtaki Burak A. (26), yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, yolun temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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