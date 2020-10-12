Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)

12.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:32
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberlerine göre SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBeyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi, öğleden sonra son kez başkanlığını yaptığı Kilis Belediyesi önüne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un cenazesi, öğleden sonra son kez başkanlığını yaptığı Kilis Belediyesi önüne getirildi. 3 çocuk babası Bulut'un cenazesi Kilis Belediyesi yöneticileri ve çalışanları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Bulut'un cenazesi buradaki törenin ardından Kayabaş Cami'sine getirildi.

Kayabaş Cami'sinde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, çevre illerden gelen siyasiler ile Mehmet Abdi Bulut'un eşi Figen Bulut, çocukları Abdülkadir, Burak ve İrem Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.Belediye Başkanı Bulut'un Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan çocukları ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Abdi Bulut'un çocukları ve ailesine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı namazın ardından Bulut'un cenazesi Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Kadir GÜNEŞ- Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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