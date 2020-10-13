Son dakika haberi... Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında

13.10.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:09
Son dakika haberi... Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan bir şüphelinin, kılık değiştirerek sahte dolarla alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan bir şüphelinin, kılık değiştirerek sahte dolarla alışveriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte para süren zanlılara yönelik 8 Ekim'de düzenlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Tutuklanan iki şüpheliden Mahir Y'nin sahte parayla alışveriş yaptığı yerlerde farklı kılıkta görüldüğü belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlı Mahir Y'nin, cinsel uyarıcı hap almak için gittiği bir eczanede uzun saçlı olduğu, başka bir eczanede ise kısa saçlı ve gözlüklü olduğu görülüyor. Alışveriş sonrası verilen sahte doları inceleyen ve gerçeğiyle ayırt edemeyen eczane görevlisi, daha sonra zanlıya para üstü veriyor.

Eczane ile tekel bayilerinden sahte banknotlarla alışveriş yaparak esnafı dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, Mahir Y, Hakkı Y. ve Ömer D'yi yakalamıştı.

Adreslerinde sahte 100 dolarlık 13 banknot ile sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılardan Mahir Y. ve Hakkı Y. tutuklanmış, Ömer D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Erkan Kandemir Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Fatma Girik Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Samatta Vitor Hugo Ozan Kabak Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Milli İzmir Alkol Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kılık değiştirip sahte parayla alışveriş yapan şüpheli güvenlik kamerasında - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 10:13:04. #1.14#
title