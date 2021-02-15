Son dakika haberi: Kestel'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolunun Kestel Kavşağı'nda, İnegöl ilçesi istikametinde seyreden 16 JTP 88, 34 BBZ 183, 34 KL 8072 ve 16 AIL 218 plakalı araçların karıştığı kazanın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 KL 8072 plakalı aracın sürücüsü, Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolda bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.?????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş