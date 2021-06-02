Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı

Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçla çarpışan TIR karşı şeride geçti.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçla çarpışan TIR karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen TIR'ın sürücüsü korna çalarak karşı yönden gelen sürücülerin dikkatini çekip, aracı durdurmayı başardı. Hafif ticari araçta bulunan ve kazanın şokunu yaşayan sürücünün eşi uzun süre araçtan çıkamadı. Polis, araçtan çıkarıp, kolonya tuttuğu kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Turaplar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Fehmi Bülbül idaresindeki 34 FU 7855 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen İbrahim Sarı idaresindeki 61 AAY 083 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre bu şekilde ilerleyen TIR'ın sürücüsü korna çalarak üzerine doğru gelen araçların sürücülerinin dikkatini çekip, aracı durdurdu. 

TIR sürücüsü İbrahim Sarı, "Hafif ticari araç şoförü hızlıydı, arabayı kaydırdı bana vurdu. Ben de bariyerlere vurdum karşı şeride geçtim. Direksiyonu hiç bırakmadım. Önemli olan soğukkanlı olmamdı. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Allah yardım etti. Trafik çok kabalıktı. Allah korudu." dedi.Hafif ticari araç sürücüsü Fehmi Bülbül ise, "TIR sağ şeritteydi ben de orta şeritteydim. Beni bir araba sıkıştırdı. Ben de manevra yaparken TIR'a soldan vurdum" diye konuştu. 

Fehmi Bülbül'ün eşi Fatma Bülbül ise kaza sonrası şoka girerek araçtan çıkamadı. Polis ekipleri şoka giren kadını araçtan çıkarıp, kolonya tutarak sakinleştirdi. Polis ekipleri bölgede trafiği yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Bergen Müge Anlı İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:19:29. #1.16#

title