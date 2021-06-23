Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
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Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi

Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ personelleri Mustafa Karakuzu ve Ali Erdem için sabah saatlerinde BASKİ binası önünde tören düzenlendi.

Balıkesir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ personelleri Mustafa Karakuzu ve Ali Erdem için sabah saatlerinde BASKİ binası önünde tören düzenlendi.

Balıkesir-Savaştepe karayolunda dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 3 kişiden BASKİ Daire Başkanı Mustafa Karakuzu ve Şoför Ali Erdem için sabah tören düzenlendi. BASKİ binası önündeki törene Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Merhum Karakuzu'nun eşi Gülşah Karakuzu ve kızları Şevval gözyaşlarını tutamazken, merhum Erdem'in eşi Fatma Erdem oğlu Melih taziyeleri kabul etti.

BASKİ binası önünde mesai arkadaşlarının dualar okuduğu törende helallik alındı. Tören sonrasında Vali Şıldak ve Büyükşehir Başkanı Yılmaz, tabutları cenaze aracına kadar taşıdı.

Öte yandan kazada vefat eden merhumların yakınları Balıkesir-Savaştepe yolunun bir an önce yapılmasını ve başka canların yanmamasını isterken, kazadan dolayı açılan soruşturmanın da takip edilmesini istedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi
Son dakika haberi | Kazada vefat eden BASKİ personelleri için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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