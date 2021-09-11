Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Kocaeli'de bir aracın kaza yapmasının ardından bölgeye giderek önlem alan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç, aynı yönden gelen başka bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda refüje giren otomobilin kaza yaptığı bölgede başka kazalar olmasını engellemek isterken, aynı yönden gelen bir aracın çarpması sonucunda can verdi.

OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaşanan kazada 46 BM 790 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Paramparça olan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ise otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine karayolları ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 DCZ 458 plakalı Audi marka otomobil, önce karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç'a daha sonra da bariyerlere çarptı. Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

KADIN YOLCU ARABADA SIKIŞTI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise, BMW marka otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kadın yolcuyu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

KARAYOLLARI GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü

 Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 17:24:28. #1.17#