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Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sivas'ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle yola mıcır döküldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 58 ACU 314 plakalı Peugeot marka otomobil çalışma yapılan alana dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının iddialarına göre ismi öğrenilemeyen sürücü olay yerine gelen başka bir araca binerek ayrıldı. Bir süre sonra aracın sürücüsü olduğunu iddia eden bir kadın olay yerine gelerek polislere ifade verdi. Ters dönen otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

Son dakika haberi: Kaza yaptı olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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