Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
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Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı

Motosikletli genç, kamyonete çarpınca ağır yaralandı. O sırada olay yerinden geçmekte olan bir kişi yaralanan gencin arkadaşı olduğunu görünce "Duran ölme oğlum" diyerek feryat etti.

21.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:39

Karaman'da kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu gören genç, "Duran ölme oğlum" diyerek başında uzun süre feryat etti.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,16 yaşındaki D.E'nin kullandığı 70 BJ 026 plakalı motosiklet hızla geldiği kavşakta duramayarak C.K. idaresindeki 42 DV 939 plakalı Mitsubishi marka kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yola savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada oradan geçmekte olan bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce "Duran ölme oğlum" diyerek başında uzun süre feryat etti. Feryat eden genci başka bir arkadaşı sakinleştirerek kaza yerinden uzaklaştırdı.

Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat etti

KAFASINA DARBE ALDI

Kazada kafasından darbe alarak ağır yaralanan D.E ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı

Kaynak: İHA

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