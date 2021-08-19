Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı
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Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: - Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

- Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göreü, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi | Kayseri'de hafif ticari araç şarampole uçtu: 3 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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