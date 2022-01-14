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Son dakika haberi: Kaymakam Zaman: "Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında"

Son dakika haberi: Kaymakam Zaman:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Etyemez Mahallesi'nde engelli kızı ile birlikte yaşayan gazi Görgeç ailesini ziyaret etti.

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Etyemez Mahallesi'nde engelli kızı ile birlikte yaşayan gazi Görgeç ailesini ziyaret etti.

Kıbrıs Gazisi Arif Görgeç ve engelli kızı Kezban Görgeç'in evine misafir olan Kaymakam Zaman, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız şehitlerimizin ve gazilerimizin, sayesindedir. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerimizin yanındadır. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Daha sonra Etyemez Mahallesi'nde kapı kapı dolaşan Kaymakam Zaman, "Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, sorunlarını dinlemek ve bu sorunların giderilmesi için çalışmaktır. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların taleplerini dinleyerek, devletimizin şefkatli elinin her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailelerimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haberi: Kaymakam Zaman: Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında

Son dakika haberi: Kaymakam Zaman: Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında

Son dakika haberi: Kaymakam Zaman: Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında

Son dakika haberi: Kaymakam Zaman: Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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