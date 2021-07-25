Son dakika haberi... Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu
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Son dakika haberi... Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu

Son dakika haberi... Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de otlatılırken kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de otlatılırken kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince, Tepebaşı'na bağlı Hekimdağ Mahallesi'nde bir vatandaşa ait üç adet büyükbaş hayvanın yayılım esnasında kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince olayla ilgili yapılan araştırmada, A.B. isimli şahsa ait olan 3 adet simental cinsi büyükbaş hayvanın, mahalle çobanı M.K.'nin bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizliği sonucu Harita Tepesi Kuşça mevkiinde kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen bulamadıkları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin drone ile bölgede yaptıkları arama neticesinde kayıp hayvanların otlatıldıkları yerden 6 kilometre uzakta olduğu tespit edildi. Kaybolan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla hayvanlara bakmaktan sorumlu çoban M.K. hakkında, "Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Kaybolan 3 adet büyükbaş hayvan jandarmanın drone çalışması ile bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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