Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KONYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KONYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Tekin Özen yönetimindeki 34 YR 9895 plakalı otomobil ile Mir Süleyman Çelik yönetimindeki 42 AFV 255 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Tekin Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mir Süleyman Çelik ile yanındaki arkadaşı Celalettin Önyal ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Tekin Özen'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! KAVŞAKTA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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