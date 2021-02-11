Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
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Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

11.02.2021 00:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:35
Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Suriye uyruklu 8 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil, aynı istikamete giden ve kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Karapınar-Konya yolu Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Karapınar'dan Konya istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Suriye uyruklu ailenin bulunduğu 68 KH 911 plakalı otomobil, önünde giden ve kavşakta dönmek için yavaşlayan Mustafa Usta (55) yönetimindeki 06 KH 8433 plakalı TIR'ın kasasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil demir yığını haline dönüştü.

SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Otomobilden yaralı kurtulan Nureddin El Hac Ali (19), Döne Abdullah (25), Abdullah EL Hac Ali (18), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15), Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada Macit El Hacı Ali (33), Heysem Tabalci (54) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek de otomobil içerisinde sıkışarak can verdi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Mustafa Usta jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı
Kavşakta dönen tıra otomobil çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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