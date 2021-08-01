Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdi.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye bir yardım eli de Katar'dan geldi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani, Katar Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubu İç Güvenlik Gücü "Lekhwiya"dan bir ekibin Türkiye'ye gönderilmesi için talimatını verdi. Katar Emiri Al-Thani'nin talimatının ardından Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Görüşmede, Halife bin Abdulaziz'in Katar'ın kardeş ülkesi Türkiye'deki orman yangınları için duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve yaşanan can kayıpları için Türkiye'ye başsağlığı dilediği belirtildi. Görüşmede ayrıca, iki kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmenin yollarının da ele alındığı aktarıldı. - DOHA

Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)
Erdoğan: 'Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.'
Erdoğan: "Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Yusuf Güney Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Mesut Özil Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:48:23. #1.16#

title