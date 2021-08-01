Son dakika haberi: Katar'dan orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Son dakika haber... Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdi.

Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak üzere ekip gönderilmesi talimatı verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye bir yardım eli de Katar'dan geldi. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani, Katar Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubu İç Güvenlik Gücü "Lekhwiya"dan bir ekibin Türkiye'ye gönderilmesi için talimatını verdi. Katar Emiri Al-Thani'nin talimatının ardından Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Görüşmede, Halife bin Abdulaziz'in Katar'ın kardeş ülkesi Türkiye'deki orman yangınları için duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve yaşanan can kayıpları için Türkiye'ye başsağlığı dilediği belirtildi. Görüşmede ayrıca, iki kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmenin yollarının da ele alındığı aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı