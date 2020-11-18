KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

18.11.2020 21:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:50

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İnebolu-Kastamonu kara yolu Toprak Köprü mevkisinde Ahmet Sever yönetimindeki 37 DR 476 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Ahmet Sever, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Kezban Sever ile Ercan Sever yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KASTAMONU - Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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