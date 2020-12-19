Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı
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Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

19.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:16
Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çetmi köyü artan vaka sayıları nedeniyle 8 Aralık'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde 10 gün süreyle karantina uzatıldı.

Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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