Son dakika haberi | KARTAL'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP BÖYLE KAÇTI

Son dakika haberler... Halil YILMAZ / KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Halil YILMAZ/ KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Salih Belginer'in olaydan sonra kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

--------------Şüphelinin kaçış anları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı