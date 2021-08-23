Son dakika haberi | Kars'ta selden etkilenen iki köyde yardım çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi | Kars'ta selden etkilenen iki köyde yardım çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi | Kars'ta selden etkilenen iki köyde yardım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen selden etkilenen iki köydeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kars'ın Susuz ilçesinde meydana gelen selden etkilenen iki köydeki hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından yaşanan selde zarar göre Aynalı ve Ortalar köyü, çamur yığınlarından temizleniyor.

Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri ve komandolar da bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

Valiliğin talimatıyla sel bölgelerine görevlendirilen güvenlik güçlerine köy korucuları da destek oluyor.

Mehmetçik, küreklerle evlerdeki çamuru temizleyip selde zarar gören eşyaların taşınmasında köylülere yardım ediyor.

Öte yandan köydeki hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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